Amazon setzt auf Saudi-Arabien: Milliardeninvestition in neue Rechenzentren

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon setzt auf Expansion: Mit einer Investition von 5,3 Milliarden Dollar baut der Cloud-Riese seine Präsenz in Saudi-Arabien massiv aus, während Tech-Giganten weltweit in Rechenzentren investieren.

Amazon, Alphabet und Microsoft blicken auf eine vielversprechende Zukunft. Mit der Ankündigung, die Investitionen in Rechenzentren zu erhöhen, setzen die globalen Tech-Giganten auf Expansionskurs. Insbesondere Amazons Cloud-Sparte hat konkretisiert, dass sie im Jahr 2026 rund 5,3 Milliarden US-Dollar in Saudi-Arabien investieren wird. Die Kunden sollen damit in der Lage sein, ihre Inhalte sicher zu speichern.

Die Cloud-Sparte Amazon Web Services (AWS) wird somit bald auch im Königreich präsent sein und seine Nutzer mit erstklassigen Services versorgen. Laut Amazon wird dies in erster Linie den wachsenden Bedarf an Technologien der Künstlichen Intelligenz (KI) unterstützen. Des Weiteren gab das Unternehmen bekannt, dass zu den AWS-Kunden in der Region bereits namhafte Unternehmen wie Saudi Telecom Company, Seera und Mobily zählen.

Das Potenzial von Saudi-Arabien als Standort für KI-Aktivitäten außerhalb der USA hatte bereits vergangenen Monat der Leiter des saudi-arabischen Staatsfonds Public Investment Fund (PIF) hervorgehoben. Mit seinen reichen Energieressourcen und seiner starken Finanzierungskapazität sei das Königreich der ideale Ort für die Expansion im Bereich der KI-Technologien.

Die Ankündigung von Amazon, Alphabet und Microsoft unterstreicht die wachsende Wichtigkeit von Rechenzentren und Cloud-Services in der heutigen technologiegetriebenen Welt. Diese Investitionen werden nicht nur die globale Strahlkraft der Unternehmen stärken, sondern auch die Wirtschaft des Königreichs ankurbeln. Es bleibt abzuwarten, welche weiteren Unternehmen sich der Entwicklung anschließen und welche Auswirkungen dies auf den weltweiten Börsenmarkt haben wird.

Nachricht im Orginal