Amazon's Twitch im Umbruch: 500 Mitarbeiter entlassen, rund 35% des Personals sind betroffen

Diese Maßnahme zielt darauf ab, nach zwei Entlassungsrunden im letzten Jahr die Verluste zu begrenzen.

Twitch, die Livestreaming-Website von Amazon.com, Inc., plant, 35 % ihres Personals zu entlassen, wie Twitch-Chef Dan Clancy in einem Blogbeitrag am Mittwochmorgen bekannt gab. Diese Maßnahme ist dazu gedacht, die Verluste nach zwei Runden von Entlassungen im letzten Jahr einzudämmen.

Die Kürzungen, über die Bloomberg News bereits am Dienstag berichtete, kommen im Zuge der Bedenken über Verluste bei Twitch und nachdem mehrere Top-Manager innerhalb weniger Monate das Unternehmen verlassen haben.

"Im vergangenen Jahr haben wir hart daran gearbeitet, ein nachhaltigeres Geschäft aufzubauen, damit Twitch auch auf lange Sicht bestehen bleibt, und im Laufe des Jahres haben wir Kosten eingespart und viele Entscheidungen zur Effizienz getroffen", schrieb Clancy in dem Blogbeitrag.

"Leider ist trotz dieser Bemühungen deutlich geworden, dass unser Unternehmen immer noch deutlich größer ist als nötig, gemessen an der Größe unseres Geschäfts."

Laut Unternehmensvertretern ist der Betrieb einer groß angelegten Website mit 1,8 Milliarden Stunden Live-Videomaterial pro Monat enorm teuer, trotz der Nutzung der Infrastruktur von Amazon. Das Geschäft ist nach wie vor unrentabel, mehr als neun Jahre nach der Übernahme durch Amazon, sagen mit den Finanzen des Unternehmens vertraute Personen, die nicht namentlich genannt werden möchten, um private Informationen zu besprechen.

Twitch hat in den letzten Jahren seine Werbeeinnahmen verstärkt und sich bemüht, seine Ausgaben drastisch zu senken. Im Dezember kündigte Clancy an, dass das Unternehmen den Betrieb in Südkorea einstellen werde, wo die Kosten "untragbar hoch" seien.

"Diese Entscheidung, obwohl unglaublich schwierig und schmerzhaft, ist notwendig, um sicherzustellen, dass wir unsere Streamer nachhaltig unterstützen können, ohne ihre Fähigkeit zu beeinträchtigen, ihre Karrieren auf Twitch zu unterstützen", sagte Clancy in dem Blogbeitrag am Mittwoch.

Er fügte hinzu, dass Twitch im Jahr 2023 mehr als 1 Milliarde US-Dollar an Streamer ausgezahlt habe.

In den letzten Monaten von 2023 kündigten mehrere Top-Führungskräfte ihre Abgänge an, darunter Twitchs Chief Product Officer, Chief Customer Officer und Chief Content Officer. Twitch verlor auch seinen Chief Revenue Officer, der von der Werbeabteilung von Amazon auf Twitch arbeitete.

Die früheren Führungskräfte lehnten alle eine Stellungnahme ab.

"Es ist immer bittersüß, wenn talentierte Führungskräfte weiterziehen, um neue Möglichkeiten zu ergreifen", sagte ein Sprecher von Twitch zu der Zeit.

"Wir sind unglaublich dankbar für ihre Beiträge zu Twitch und unserer Community und wünschen ihnen alles Gute."

Seit er im März 2023 seine Position angetreten hat, unternimmt Clancy eine charmante charmante Offensive quer durchs Land, um die Beziehungen zu den Gaming-Stars zu verbessern, die ihren Lebensunterhalt durch das Streaming auf Twitch verdienen.

Viele von ihnen waren unzufrieden mit demursprünglichen Ansatz von Twitch für Werbung, den das Unternehmen nach Kritik überarbeitet hat. Streamer haben Clancys Wunsch gelobt, auf ihre Bedenken einzugehen, nach jahrelangen Beschwerden darüber, dass der Service den Kontakt zu seinen Nutzern verloren habe.

Der neue Chef hat jedoch Schwierigkeiten, die Verluste einzudämmen. Twitch hat im letzten Jahr zwei Entlassungsrunden durchgeführt und über 400 Stellen gestrichen, im Rahmen der umfassenderen Jobkürzungen bei Amazon.

Wie andere Tech-Unternehmen, so sagte Clancy, basiere die verkleinerte Größe von Twitch auf der gegenwärtigen Größe des Geschäfts und "konservativen Prognosen darüber, wie wir in Zukunft wachsen werden."

Amazon begann 2022 mit den größten Unternehmensentlassungen seiner Geschichte, die auf 27.000 Stellen im gesamten Unternehmen ausgedehnt wurden. Im Oktober ging es weiter mit einer neuen Entlassungsrunde in seiner Musikabteilung, die die Audio-Streaming-Plattform und den digitalen Store für Musik umfasst.

