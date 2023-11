Amazon plant Einführung kleiner Roboter als Sicherheitskameras

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Zwei Jahre nach der Vorstellung hat Amazon für seinen Haushaltsroboter Astro eine Einsatzmöglichkeit gefunden.

Amazon hat für seinen Haushalts-Roboter Astro nun endlich einen Job gefunden. Der rollende Roboter, der vor zwei Jahren vorgestellt wurde, kostet im Programm "Astro for Business" stolze 2350 Dollar (2169 Euro), wie das Unternehmen am Mittwoch bekannt gab. Monatlich werden zusätzlich 80 Dollar für Abos fällig, mit denen Kunden beispielsweise für ein halbes Jahr die Aufzeichnungen speichern oder den Roboter auf bestimmte Routen schicken können. Gegen eine monatliche Gebühr von 99 Dollar ist es sogar möglich, dass Astro bei Feueralarm oder zerbrechendem Glas einen Sicherheitsdienst einschaltet, der im Ernstfall die Polizei ruft.

Der Roboter überwacht per Kamera, die auf eine Höhe von einem Meter ausgefahren werden kann, auch über Möbelstücke hinweg. Mit einer Erfassungsfläche von über 460 Quadratmetern ist Astro in der Lage, einen kompletten Raumplan zu erstellen. Derzeit ist das Business-Angebot nur in den USA verfügbar. Der Staubsauger-große Roboter kann durch Sprachbefehle gesteuert werden und hat schon länger die Aufgabe, als Haushaltsgehilfe zu fungieren. Insbesondere für ältere Familienmitglieder wird Astro von Amazon angepriesen.

Bisher wurde das Gerät nur in geringen Stückzahlen in den USA an Privatpersonen für circa 1600 Dollar verkauft. Die Amazon-Aktie zeigt sich jedoch im vorbörslichen Handel an der NASDAQ-Börse zeitweise 0,08 Prozent stärker bei 143,32 US-Dollar.Die hochmoderne und technisch ausgereifte Kamera des Astro-Roboters bietet Unternehmen nun die Möglichkeit, ihre Räumlichkeiten effektiv zu überwachen und zu schützen. Dank der Möglichkeit, den Roboter auf bestimmte Routen zu schicken, können Managers oder Sicherheitspersonal immer in Echtzeit auf dem neuesten Stand bleiben. Die innovative Funktion, bei Alarm automatisch einen Sicherheitsdienst zu rufen, stellt eine weitere Möglichkeit dar, die Sicherheit zu maximieren.

Mit der Größe eines Staubsaugers und der Möglichkeit, den Roboter per Sprache zu bedienen, bietet Astro auch im geschäftlichen Kontext einen einfachen und praktischen Umgang. Die Investition von 2350 Dollar mag auf den ersten Blick hoch erscheinen, allerdings bietet der Roboter ein Höchstmaß an Effizienz und Sicherheit. Für Amazon ist Astro somit nicht nur ein weiteres Produkt im Haushalt, sondern auch eine Möglichkeit, im immer wichtiger werdenden Bereich der Überwachungstechnik Fuß zu fassen. Die Nachfrage nach solchen Produkten steigt kontinuierlich und könnte für das Unternehmen langfristig zu einer lukrativen Einnahmequelle werden.

Trotz der exklusiven Verfügbarkeit in den USA ist es nicht unwahrscheinlich, dass Amazon in Zukunft auch den europäischen Markt mit dem Astro for Business Programm erobern wird. Denn eines ist sicher: Der Bedarf an fortschrittlichen Überwachungstechnologien wird auch hier stetig steigen. Die Innovationen von Amazon im Bereich der Haushaltstechnik haben immer wieder gezeigt, dass das Unternehmen stets an der Spitze der Entwicklung steht und seine Produkte stetig optimiert.

Es bleibt abzuwarten, welche weiteren Möglichkeiten der Astro-Roboter in Zukunft bieten wird und welchen Einfluss er auf die Überwachungsbranche haben wird. Doch eines ist sicher: Mit seiner vielseitigen Funktionalität und fortschrittlichen Technik wird Astro für Unternehmen jeglicher Art zu einem unverzichtbaren Teil ihres Sicherheits- und Überwachungskonzepts. Eine Investition, die sich langfristig auszahlen könnte.

