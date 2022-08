Amazon kämpft mit regulatorischem Gegenwind bei seinen Expansionsbestrebungen in Indien, sagt dieser Analyst

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Finanztrends Video zu Amazon



mehr >

Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) blieb in Indien bei mehreren Schlüsselkennzahlen hinter seinem Hauptkonkurrenten Walmart Inc (NYSE:WMT), zu dem Flipkart gehört, zurück und hatte Mühe, in kleineren indischen Städten und Ortschaften Fuß zu fassen, TechCrunch berichtet unter Berufung auf Sanford C. Bernstein. Amazon's Bruttowarenwert 2021 in dem Land, wo es über 6,5 Milliarden Dollar eingesetzt hat, liegt zwischen 18 und 20 Milliarden Dollar und damit hinter Flipkart's 23… Hier weiterlesen