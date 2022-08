Amazon: Die große Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Aktie von Amazon steht vor einer spannenden Woche: Wird es dem E-Commerce-Konzern gelingen, den Aufwärtsmarsch aus der ersten Augustwoche fortzusetzen? Nach mehreren guten Tagen an der Börse, war die Amazon-Aktie am Freitag erstmals wieder etwas ausgebremst worden, ging an der Nasdaq 1,2 Prozent tiefer bei 140,80 US-Dollar aus dem Handel. Es war dennoch zweifellos eine gute Woche. Und die… Hier weiterlesen