Amazon betritt den Markt für Satelliteninternet – Konkurrenz für Elon Musks Starlink!

Im kommenden Jahr plant Amazon, erste Testkunden mit Internetzugang aus dem All zu versorgen. Bis 2026 sollen mindestens 50% der benötigten 3200 Satelliten in der Umlaufbahn sein, so Gerätechef Dave Limp. Die Amazon-Aktie könnte von dieser Entwicklung profitieren. Amazon tritt mit dem Kuiper-Dienst in direkte Konkurrenz zu Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX und dessen Starlink-Angebot.

Amazon-Analyst bleibt optimistisch

Die US-Bank JPMorgan hat ihre Einstufung für Amazon auf “Overweight” mit einem Kursziel von 142 US-Dollar beibehalten. Analyst Douglas Anmuth verweist auf gebremstes Wachstum und niedrigere Margen für AWS, bleibt aber insgesamt positiv gestimmt. Er erwartet ein beschleunigtes Wachstum im Einzelhandel für 2023 und eine verbesserte operative Ergebnisentwicklung in Nordamerika.

Wechsel an der Spitze von...