Amazon als Profiteur der Insolvenzwelle

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, der Technologie-Champion Amazon hat an der Börse kein leichtes Jahr hinter sich. Auf Sicht von zwölf Monaten steht ein Minus von 34 Prozent zu Buche. Dennoch überzeugt die Amazon-Aktie in der Performance-Analyse von boerse.de auf lange Sicht mit einem durchschnittlichen jährlichen Kursgewinn von 23 Prozent in den vergangenen zehn Jahren....