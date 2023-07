Amazon Quartalszahlen Vorschau: Umsatzprognose und Gewinnentwicklung im Fokus der Anleger

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

ARTIKEL:

In gut drei Monaten wird das Unternehmen Amazon aus Seattle, USA seine Quartalszahlen für das dritte Quartal präsentieren. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz und Gewinn erwarten? Und wie hat sich die Amazon Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Die Vorfreude bei Aktionären und Analysten ist groß, denn in nur noch 87 Tagen wird die Marktkapitalisierung der Amazon Aktie mit aktuell 1,21 Billionen Euro die neuen Zahlen vorlegen. Laut aktuellen Datenanalysen gehen Experten davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum vorherigen Quartal leicht rückläufig sein wird. Im dritten Quartal 2022 erzielte Amazon einen Umsatz von 115,75 Milliarden Euro, doch jetzt wird mit einem Rückgang um -1,80 Prozent auf 113,71 Milliarden Euro gerechnet. Auch der Gewinn soll sich verändern und voraussichtlich um +28,60 Prozent auf...