Amazon Quartalszahlen: Beeindruckender +86,04% Umsatzzuwachs und +32,03% Aktiengewinn erwartet

In knapp vier Monaten wird das Unternehmen Amazon aus Seattle, USA, seine Quartalszahlen für das vierte Quartal präsentieren. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz und Gewinn erwarten? Und wie entwickelt sich der Aktienkurs von Amazon im Vergleich zum Vorjahr?

Nur noch 119 Tage dauert es, bis die Aktie von Amazon mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 1,23 Billionen Euro die neuen Quartalszahlen veröffentlicht. Sowohl Aktionäre als auch Analysten sind gespannt auf das Ergebnis. Denn laut Datenanalyse prognostizieren Experten einen deutlichen Umsatzzuwachs im Vergleich zum vorherigen Quartal. Im vierten Quartal 2022 erzielte Amazon einen Umsatz von 141,18 Milliarden Euro. Nun wird ein Anstieg um beeindruckende +86,04 Prozent auf 262,65 Milliarden Euro erwartet. Auch der Gewinn soll sich ändern und...