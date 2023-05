Amazon: Potenzial von +25,70% laut Analysten - Kursziel bei 122,36 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Aktie von Amazon wird derzeit nach Ansicht vieler Analysehäuser unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt mit 122,36 EUR um +25,70% über dem aktuellen Kursniveau.

• Amazon am 10.05.2023 um +0,11%

• Guru-Rating unverändert bei 4,49

• Kaufempfehlung von 59 Analysten

Mit einem Plus von +0,11% am gestrigen Handelstag setzt sich der positive Trend fort und summiert sich auf eine Wochenperformance von insgesamt +3,09%. Die Stimmung ist damit eindeutig optimistisch.

Laut durchschnittlicher Einschätzung von Bankanalysten ist das Potenzial für zukünftige Investoren groß.

Denn wenn die Experten Recht behalten sollten, winkt ein Gewinnpotenzial in Höhe von beachtlichen+25.70%.

Insgesamt sehen aktuell 92.16 Prozent aller Analysten den Wert als kaufenswert an.

So bewerten beispielsweise auch mehr als die Hälfte (59) der...