Amazon: Potenzial für Investoren bei 128,71 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Aktie von Amazon hat in den vergangenen fünf Handelstagen um +4,41% an Wert gewonnen. Gestern stieg der Kurs gar um beachtliche +8,27%. Was sagen die Bankanalysten zu dieser Entwicklung?

• Kursziel von Amazon: 128,71 EUR (+1,63%)

• Guru-Rating bleibt unverändert: 4,57

Im Durchschnitt geht man davon aus, dass das mittelfristige Kursziel von Amazon bei 128,71 EUR liegt – ein potenzielles Plus von +1,63%. Jedoch sind nicht alle Analysten dieser Meinung.

Aktuell empfehlen 37 Analysten die Aktie als “stark kaufen”, während weitere 15 sie zum Kauf raten. Drei Experten halten sich neutral und nur einer rät zum Verkauf. Damit zeigen sich insgesamt rund +92,86% der Analysten optimistisch für die Zukunft des Unternehmens.

Fazit: Nach dem positiven Trend der letzten Tage gibt es weiterhin Potenzial für Investoren bei Amazon-Aktien....