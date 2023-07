Amazon: Potenzial auf dem Markt trotz durchwachsener Analyse - 128,44 EUR Kursziel

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Aktien von Amazon sind weiterhin im Aufwind und haben am gestrigen Tag mit einer positiven Entwicklung von +0,28% abgeschlossen. Insgesamt beträgt die kumulierte Steigerung des Unternehmens in den letzten fünf Handelstagen beachtliche +1,20%. Trotz uneinheitlicher Meinungen der Analysten hinsichtlich der Bewertung gibt es ein mittelfristiges Ziel für das Unternehmen in Höhe von 128,44 EUR.

• Amazon stieg um +1,20% innerhalb der letzten fünf Tage

• Das mittelfristige Kursziel für Amazon liegt bei 128,44 EUR

• 34 Analysten halten eine Kaufempfehlung für die Aktie

Laut Einschätzung der Bankanalysten ist die Aktie von Amazon zu einem aktuellen Preis unterbewertet. Sollten diese Prognosen eintreffen und Recht behalten, hätte dies ein erhebliches Potenzial zur Folge – Investoren könnten einen Gewinnanstieg von etwa +7,13%...