Amazon: Potenzial auf 148,68 EUR

Amazon hält sich am Finanzmarkt stabil mit einer Kursentwicklung von -0,16% und einem Ergebnis von -7,76% in den vergangenen fünf Handelstagen. Aktuell bewerten Bankanalysten das mittelfristige Kursziel der Aktie bei 148,68 EUR mit Potenzial für Investoren von +22,71%. Die Einschätzung von 37 Analysten ist ein starker Kauf sowie weitere 11 Analysten sehen Amazon als kaufenswert an. Nur vier Experten vergeben die Bewertung “halten”. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,63.

