Amazon-Manager Ed Dinichert wechselt als Chief Revenue Officer zu TripleLift

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Finanztrends Video zu Amazon



mehr >

New York, 29. März 2023 (ots/PRNewswire) -Dinichert leitet ein globales Team mit über 200 Mitarbeitern, verantwortet den Bereich Customer Success und ist für das neue Commerce-Media-Angebot zuständigEd Dinichert wechselt als Chief Revenue Officer zum globalen Werbetechnologie-Unternehmen TripleLift. Der Wechsel erfolgt an einem Wendepunkt für das Unternehmen und die digitale Werbebranche im Allgemeinen. Neue Anforderungen an den Datenschutz, der wachsende Einfluss von Plattformen sowie eine Verlagerung der Werbeausgaben hin zu Connected TV und Retail Media Networks zeigen, dass die Zeichen in der Branche auf Veränderung stehen.Dinichert kommt von Amazon Ads zu TripleLift. In den vergangenen zehn Jahren hat er für das Unternehmen die Adtech-Vertriebs- und Serviceteams aufgebaut und geleitet, unter anderem für die Plattformen Amazon DSP, Amazon Marketing Cloud sowie Sizmek Ad Suite. Davor war er Country Director für Amazon Ads in Frankreich. Vor seiner Tätigkeit bei Amazon arbeitete Dinichert mehrere Jahre in leitenden Positionen beim Werbetechnologie-Unternehmen 24/7 Real Media (WPP Group).„Die Erfahrungen, die ich während meiner Zeit bei Amazon gemacht habe, waren unglaublich prägend. Es war ein Privileg, zum Erfolg eines Unternehmens beizutragen, das für Verbraucher, Verkäufer, Agenturen und Werbetreibende gleichermaßen so wichtig geworden ist", sagt Dinichert. „Die einzigartige Position von TripleLift im Programmatic-Advertising-Markt erinnert mich an meine Anfänge bei Amazon: ein unverwechselbares Produktportfolio und eine zentrale Position im Ökosystem, in dem alles zusammenspielen muss, um zu gewinnen. Diese Differenzierung birgt so viel Potenzial."TripleLift, das lange vor allem für seine Native-Ads-Produkte sowie seinen ausgezeichneten Kundenservice bekannt war, hat sich in den letzten fünf Jahren weiterentwickelt. Das Produktangebot hat sich auf CTV, Online-Video, Display und First-Party-Data-Targeting ausgeweitet. Seine Technologie setzt das Unternehmen inzwischen auch ein, um Retailern, die hohe Anforderungen an Kreativität, Messbarkeit und Datenschutz stellen, beim Ausbau ihrer Media-Netzwerke zu helfen.„Jeder, der Ed kennt, weiß, dass er eine einzigartig talentierte Führungspersönlichkeit ist, dem Kunden und Menschen sehr am Herzen liegen", so Dave Clark, CEO von TripleLift. „TripleLift ist vor allem an der Schnittstelle von hochwirksamen kreativen Werbeformaten und First-Party-Data-Targeting innovativ. Eds Charakter und Erfahrung werden uns dabei helfen, unsere Partnerschaften mit Publishern, Werbetreibenden und Retail-Media-Netzwerken voranzutreiben und auszubauen. Wir freuen uns sehr, ihn in unserem Team begrüßen zu dürfen."„Programmatic Media gelten als schwer differenzierbar", sagt Dinichert. „Aus meiner Erfahrung weiß ich, dass dies nicht immer der Fall ist. Der Ruf von TripleLift auf dem Markt beruht auf seinen erstklassigen Formaten, innovativen Lösungen und einem unvergleichlichen Service. Diese Ausgangslage bietet vielfältige Möglichkeiten und ich kann es kaum erwarten, unsere Branche mit TripleLift weiter zu verändern."Ed Dinichert startet seine Tätigkeit bei TripleLift am 17. April. Er wird direkt an Dave Clark berichten.Bildmaterial Portrait Ed Dinichert (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3822574-1&h=269431670&u=https%3A%2F%2Fmediaserver.frauwenk.de%2FTriplelift%2FEd%2520Dinichert_TripleLift.jpg&a=Portrait+Ed+Dinichert)Über TripleLift TripleLift ist ein Werbetechnologie-Unternehmen, das die Anzeigenplatzierung an der Schnittstelle zwischen Kreation, Medien und Daten neu erfindet. Die Plattform bedient die weltweit führenden Marken, Publisher, Streaming-Unternehmen und Demand-Side-Plattformen und führt jeden Monat über eine Billion Anzeigentransaktionen durch. TripleLift zeichnet sich durch adressierbare Angebote, die von Native Advertising über Online-Video bis hin zu vernetztem Fernsehen reichen, Innovationen, die Marken in Echtzeit in Inhalte einbinden, und Support-Experten, die sich der Maximierung der Partnerleistung verschrieben haben, aus. Mit der Übernahme von 1plusX können Kunden den vollen Wert ihrer Marketingdaten auf eine datenschutzfreundliche Weise dank der First-Party-Datenmanagement-Plattform erschließen. Als Teil des Portfolios von Vista Equity Partners ist TripleLift seit fünf Jahren in Folge sowohl in den Inc. 5000 als auch in den Deloitte Technology Fast 500 vertreten, wurde drei Jahre in Folge in die Liste der „Hottest Ad Tech Companies" von Business Insider aufgenommen und 2021 von AdExchanger als innovativste TV-Werbetechnologie ausgezeichnet. triplelift.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1476042/TripleLift_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3822574-1&h=4115233679&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1476042%2FTripleLift_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1476042%2FTripleLift_Logo.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/amazon-manager-ed-dinichert-wechselt-als-chief-revenue-officer-zu-triplelift-301784413.htmlPressekontakt:Agentur Frau Wenk +++ GmbH,Tel. +49 (0)40 32 90 47 38-0,Mail: triplelift@frauwenk.deOriginal-Content von: TripleLift, übermittelt durch news aktuell