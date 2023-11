Amazon Launchpad Innovation Awards kürt Talking Hands als deutsches Startup des Jahres

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Luxemburg / München (ots) -- Das französische Unternehmen Ops clean wird europäisches Startup des Jahres und erhält Förderung in Höhe von 100.000 EuroIm Rahmen der diesjährigen Amazon Launchpad Innovation Awards wurde Talking Hands (https://talkinghandsflipbooks.com/) als Deutschlands Startup des Jahres gekürt. Gegründet von Maria und Laura, setzt sich Talking Hands nachhaltig für eine integrative und verständnisvolle Gesellschaft ein. Ursprünglich wurde das Unternehmen ins Leben gerufen, um eine Lösung für die Kommunikation von Kindern mit Down-Syndrom zu entwickeln. Heute präsentiert Talking Hands ein breites Portfolio von Gebärden-Flipbooks und Produkten wie "tilo", das Finger-Alphabet-Puzzle, sowie die "Talking Hands" App. Diese sind nicht ausschließlich für Kinder mit Behinderungen gedacht, sondern sollen als wertvolle Lernmaterialien und Bereicherung für Kinder aller Hintergründe dienen.Talking Hands erhält im Rahmen des Launchpad Innovation Awards einen Zuschuss in Höhe von 10.000 Euro, den Maria und Laura in die Weiterentwicklung des Unternehmens investieren können, sowie einen einjährigen kostenlosen Zugang zu Amazon Launchpad."Bei Amazon setzen wir uns leidenschaftlich dafür ein, Start-ups und kleine Unternehmen zu unterstützen, die den Status quo herausfordern und innovative Produkte auf den Markt bringen", sagte Xavier Flamand, VP von Amazon Launchpad. "Die diesjährigen Gewinner sind wahre Pioniere in ihren Branchen und haben mit ihren Kreationen unsere Kunden und Kundinnen begeistert.""Wir haben es zum Ziel gesetzt, Start-ups zu unterstützen, die eine positive Veränderung in unserer Gesellschaft bewirken möchten", betonte Markus Schöberl, Director Seller Services bei Amazon. "Talking Hands ist ein herausragendes Beispiel dafür, wie Innovation einen bedeutsamen Unterschied im Leben der Menschen bewirken kann."Europäisches Startup des Jahres erhält Förderung in Höhe von 100.000 EuroDas französische Unternehmen Ops clean, Hersteller umweltfreundlicher Bio-Waschmittel, wurde schließlich als Europas Startup des Jahres ausgezeichnet. Ops clean produziert Waschbeutel, mit denen Wäsche effizient gereinigt werden kann und dabei im Durchschnitt 12-mal weniger CO2-Emissionen verursacht werden. Für diese beeindruckende Leistung wurde Ops clean mit einer Förderung in Höhe von 100.000 Euro, einer Platzierung auf Amazon Launchpad sowie einem Jahr kostenloser Kontoführung und Verkaufsunterstützung auf Amazon ausgezeichnet. Dieses in Frankreich hergestellte Naturprodukt wird in einer recycelbaren und kompostierbaren Verpackung geliefert und reinigt alle Arten von Wäsche mit nur einem Inhaltsstoff.Über Amazon LaunchpadSeit seiner Einführung hat Amazon Launchpad bereits mehr als 2.700 aufstrebende Marken unterstützt. Für den kostenlosen Amazon Launchpad Innovationswettbewerb gingen Hunderte von Bewerbungen aus ganz Europa ein. Eine Expertenjury wählte aus einer Liste von 20 Bewerbungen den Gewinner des Hauptpreises in Höhe von 100.000 Euro aus und vergab Zuschüsse von 10.000 Euro sowie einjährige kostenlose Mitgliedschaften bei Amazon Launchpad an insgesamt fünf Bewerber. Neben Talking Hands aus Deutschland können sich noch vier weitere Unternehmen aus Spanien, den Niederlanden, dem Vereinten Königreich und Schweden über die Unterstützung freuen. Die aufstrebenden Marken und Produkte wurden anhand ihrer Ästhetik, ihres Designs, ihrer Einzigartigkeit und Differenzierung sowie ihrer sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeit bewertet.Über AmazonAmazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf Kund:innen statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden, Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken. Amazon strebt danach, das kundenorientierteste Unternehmen, der beste Arbeitgeber und der sicherste Arbeitsplatz der Welt zu sein. Kundenrezensionen, 1-Click-Shopping, personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, Just-Walk-Out-Technologie, Amazon Studios und The Climate Pledge sind nur einige Beispiele, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat. Mehr Informationen auf www.aboutamazon.de und auf X unter @AmazonNewsDE.Pressekontakt:Für weitere InformationenAmazon Deutschland Services GmbHPublic RelationsMarcel-Breuer-Str. 1280807 MünchenTelefon: +49 89 35803-530Telefax: +49 89 35803-481E-Mail: presseanfragen@amazon.deOriginal-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuell