Amazon: Kursziel von bis zu 124,85 EUR prognostiziert

Die Aktie von Amazon konnte am gestrigen Tag eine positive Kursentwicklung von +1,21% für sich verbuchen und erfreut damit Investoren im Markt. In den letzten fünf Handelstagen lag die Gesamtentwicklung bei +3,45%, was auf einen optimistischen Trend hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt aktuell bei 124,85 EUR und würde somit ein Aufwärtspotenzial von +7,62% bieten. Beinahe alle Analysten stimmen dieser positiven Entwicklung zu und sehen in der Aktie einen starken Kauf oder zumindest eine neutrale Position.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,49 gleichbleibend hoch und bestätigt damit die positive Stimmung. Von insgesamt 29 Analysten sind nur einer Meinung nach skeptisch gegenüber dem Potenzial des Unternehmens – insgesamt ergibt das daher ein positives Ergebnis mit einem Anteil optimistischer...