Amazon: Kursziel von 131,30 EUR laut Analysten nicht angemessen bewertet

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Amazon-Aktie hat am gestrigen Donnerstag eine positive Kursentwicklung von +1,08% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen lag die Entwicklung allerdings bei -1,05%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt schließen lässt.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für Amazon bei 131,30 EUR. Dies würde Investoren ein Potential von +6,45% eröffnen. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung und einige halten dies aufgrund des schwachen Trends der jüngsten Vergangenheit für unwahrscheinlich.

Aktuell empfehlen 37 Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere 15 sehen sie optimistisch als Kauf an. Drei Experten halten sich neutral und empfehlen “Halten”, während nur noch einer empfiehlt zu “Verkaufen”. Damit liegen immerhin noch +92,86% aller befragten Analysten im Bereich der positiven...