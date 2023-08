Amazon: Kursziel von 129,57 EUR bleibt im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Aktie des US-amerikanischen Online-Händlers Amazon hat in den vergangenen fünf Handelstagen an Wert verloren und damit eine negative Performance von -2,68% verzeichnet. Am gestrigen Tag gab es jedoch einen leichten Anstieg um +0,11%. Wie wird sich die Aktie weiter entwickeln?

• Amazon: Insgesamt optimistische Einschätzung mit einer Kaufempfehlung von 52 Analysten (92,86%)

• Das mittelfristige Kursziel für Amazon liegt bei 129,57 EUR

• Guru-Rating ALT wurde bestätigt mit einem aktuellen Wert von 4,57

Laut durchschnittlicher Schätzung der Bankanalysten könnte das mittelfristige Kursziel für Amazon bei 129,57 EUR liegen – was ein Potenzial von +2,49% bedeutet. Allerdings gibt es auch einzelne Stimmen unter den Experten, die momentan eher skeptisch sind.

Dennoch ist die Mehrheit der Analysten nach wie vor optimistisch...