Amazon: Kursziel von 128,76 EUR - Analysten sehen Potenzial

Die Aktie von Amazon verzeichnete gestern eine positive Kursentwicklung von +3,09%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich daraus ein Plus von +2,65%, was auf relative Marktoptimismus hindeutet. Die Bankanalysten sehen aktuell ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +7,29% und setzen das Kursziel bei 128,76 EUR an.

Während einige Analysten optimistisch sind bezüglich des potentiellen Preiswachstums der Aktie, teilen andere diese Einschätzung nicht. Insgesamt haben jedoch 92,86% aller analysierenden Experten eine positive Meinung zu dem Unternehmen. Das Guru-Rating liegt unverändert bei 4,57.