Amazon: Kursziel von 120,34 EUR

Die Amazon-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen.

Das mittelfristige Kursziel für das Unternehmen beträgt 120,34 EUR und somit ein potenzielles Risiko für Investoren in Höhe von -20,51%.

• Amazon verzeichnete am 28.04.2023 eine negative Entwicklung um -3,92%

• Guru-Rating für Amazon liegt aktuell bei 4,49 nach zuvor 4,51

• Die Stimmung des Marktes gegenüber Amazon ist momentan pessimistisch.

Am letzten Handelstag verlor die Aktie von Amazon an Wert und verbuchte eine Abnahme um -3,92%.

Auch in den vergangenen fünf Handelstagen ergab sich ein negativer Trend mit einer Gesamtabnahme von -0,53%.

Der Markt zeigt sich daher zurzeit eher zurückhaltend bezüglich möglicher Entwicklungen.

Obwohl einige der Analysten solch einen Trend vorausgesagt haben könnten,

bestätigt der Durchschnitt aller Experten aktuell...