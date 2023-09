Amazon: Kursziel bei 156,71 EUR - Eine Analyse

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Aktie von Amazon hat am gestrigen Tag einen Gewinn von +2,18% erzielt und somit die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage auf +3,56% gesteigert. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend optimistisch. Doch wie sehen die Analysten das?

Aktuell beträgt das mittelfristige Kursziel für Amazon 156,71 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +23,11%. Insgesamt sind 92,45% der Analysten immer noch optimistisch hinsichtlich des Anlagepotenzials.

37 Experten bewerten die Aktie als starken Kauf und weitere zwölf Analysten haben ein positives “Kauf”-Rating vergeben. Vier Experten raten dazu zu halten.

Das Guru-Rating bleibt mit einer Punktzahl von 4,62 unverändert gut.

Es scheint also so als ob Amazon weiterhin eine vielversprechende Investitionsmöglichkeit darstellt und viele Marktteilnehmer in den kommenden Monaten positiv...