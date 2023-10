Amazon: Kursziel bei 149,84 EUR - Steigender Trend erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Aktie von Amazon konnte am gestrigen Tag eine positive Kursentwicklung von +0,90% verzeichnen. Trotz eines schwachen Trends in den letzten fünf Handelstagen mit einem Verlust von -3,16%, sind Analysten optimistisch und sehen ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +24,64% beim derzeitigen Kursziel von 149,84 EUR.

• Amazon: In den letzten fünf Handelstagen – Verluste um -3,16%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 149,84 EUR

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 4.63

37 Bankanalysten empfehlen die Aktie als starken Kauf und zusätzlich bewerten weitere elf Experten sie als “Kauf”. Vier Analysten halten die Aktie ganz neutral. Die positiven Bewertungen erreichen somit einen Anteil von über +92%.

Insgesamt zeigt sich eine klare Tendenz zur positiven Einschätzung des Unternehmens durch Experten...