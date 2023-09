Amazon: Kurspotenzial von +23,02% - Bankanalysten optimistisch gestimmt

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Aktie von Amazon konnte in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +3,74% verzeichnen. Am gestrigen Tag lag die Kursentwicklung bei moderaten +0,08%. Die Analysten sind sich jedoch einig darüber, dass das wahre Kursziel derzeit noch nicht erreicht ist.

• Amazon: Steigerung um 0,08% am 01.09.2023

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 157,66 EUR

• Guru-Rating bleibt mit 4,62 unverändert

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel für die Aktie von Amazon auf 157,66 EUR geschätzt – ein Potenzial von +23,02%. Von insgesamt 53 Analysten bewerten dabei 49 Experten die Aktie als Kauf oder starken Kauf.

Lediglich vier Experten haben eine neutrale Einschätzung und empfehlen “halten”. Der Anteil der Analysten mit einer positiven Stimmung zur Aktie beläuft sich somit auf beeindruckende +92,45%.

Zusätzlich bestätigt auch das...