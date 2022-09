Amazon: Die Gerüchteküche brodelt!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Finanztrends Video zu Amazon



mehr >

Liebe Leser, in der letzten Woche haben sich unsere Autoren den Stand der Dinge bei der Amazon Aktie einmal genauer angeschaut. Hier ihr Fazit: Der Stand! Nachdem sich Amazon in fast allen lohnenden Tech-Bereichen ein Stück vom Kuchen gesichert hat, ist nun der Gaming-Bereich dran. Die Entwicklung! Amazon will sich, nachdem Microsoft vor acht Monaten die Übernahme des Spielekonzerns Activision… Hier weiterlesen