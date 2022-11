Amazon: Explodiert die Aktie jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Amazon-Aktie schraubt sich heute um rund 9% nach oben und steht damit wieder kurz vor dem Sprung über die Marke von 100,00 Euro. Der Inflationsdruck in den USA hat im Oktober stärker als erwartet nachgelassen. An den Finanzmärkten wird jetzt auf künftig geringere Leitzinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed spekuliert, was insbesondere Aktien aus dem Tech-Segment zugutekommt....