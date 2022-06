Amazon: Bleibt der Aktiensplit-Effekt diesmal aus?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Finanztrends Video zu Amazon



mehr >

Der Markt startete blutrot in die Woche und auch die Amazon-Aktie geriet in den Abwärtssog: Am Montag, eine Woche nach dem 20:1-Aktiensplit, sackte der Titel um fast -6% auf 103,30 US$ ein. Neben den Schreckgespenstern Zinsen und Inflation wurden auch Unternehmensmeldungen in den Kurs verarbeitet. Berufung gegen Aussetzung des Future-Group-Deals abgelehnt Ein indischer Gerichtshof hat Amazons Einspruch gegen die kartellrechtliche… Hier weiterlesen