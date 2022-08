Amazon-Beschäftigte in Albany stellen Antrag auf Gewerkschaftswahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Finanztrends Video zu Amazon



mehr >

SEATTLE (dpa-AFX) - Die Beschäftigten eines Lagerhauses von Amazon Inc. (AMZN) im Bundesstaat New York haben beim National Labor Relations Board einen Antrag auf Gründung einer Gewerkschaft gestellt. Die Beschäftigten des Lagers in der Stadt Schodack, südöstlich von Albany, New York, wollen sich von der Amazon Labor Union vertreten lassen, einer Basisgruppe aktueller und ehemaliger Amazon-Beschäftigter, die zu Beginn dieses… Hier weiterlesen