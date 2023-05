Amazon: Bankanalysten sehen Kursziel bei 122,96 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Aktie von Amazon hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Kursentwicklung hingelegt und am gestrigen Tag mit einem Anstieg um +2,36% abgeschlossen. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ optimistisch. Nach Meinung von 30 Analysten ist die Aktie ein starker Kauf, während nur einer einen Verkauf empfiehlt.

Das mittelfristige Kursziel für Amazon liegt laut Durchschnittsbewertungen der Bankanalysten bei 122,96 EUR – was Investoren ein Potenzial von +19,60% bietet. Trotz des positiven Trend-Indikators “Guru-Rating”, das weiterhin bei 4,49 bleibt, teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung und bewerten die Aktie eher neutral oder skeptisch. Insgesamt sind jedoch immer noch über 90% der Analysten zumindest optimistisch gestimmt.

