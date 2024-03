Die Amazon-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen rund um Aktien. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungen in den sozialen Medien können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf Amazon wurde eine starke Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein positiver Eindruck. Der gleitende Durchschnittskurs der Amazon beläuft sich auf 143,13 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 174,42 USD erreicht hat. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Stand von 165,61 USD einen positiven Trend. Insgesamt wird daher eine Gesamtbewertung von "Gut" vergeben.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Hier wurden vorwiegend negative Meinungen zu Amazon veröffentlicht, jedoch auch einige positive Themen diskutiert. Die Analyse der kommunikativen Tätigkeiten ergibt insgesamt ein "Schlecht" Signal.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich ein negativer Eindruck. Die Dividendenrendite von Amazon liegt bei 0 %, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 3,47 % liegt. Daher wird die Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Amazon, mit positiven Signalen in der technischen Analyse, aber auch negativen Stimmungen und einer niedrigen Dividendenrendite.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Amazon-Analyse vom 17.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Amazon jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Amazon-Analyse.

Amazon: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...