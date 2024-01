Amazon-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Amazon. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 33,56 Punkte, was bedeutet, dass Amazon momentan als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI-Wert mit 39,99 im neutralen Bereich, und somit wird die Aktie auch hier als "Neutral" bewertet.

Von den insgesamt 35 Analystenbewertungen für die Amazon-Aktie in den letzten zwölf Monaten sind 34 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating für das Wertpapier führt. Für den vergangenen Monat ergab sich ein Bild von 6 "Gut", 0 "Neutral", und 0 "Schlecht", was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 155,09 USD, was bedeutet, dass die Aktie um -0,06 Prozent fallen könnte, und somit wird die Empfehlung als "Neutral" eingestuft. Zusammengefasst erhält Amazon von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs für Amazon derzeit auf 129,77 USD, wobei der aktuelle Kurs bei 155,18 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +19,58 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 146,8 USD, was eine Abstand von +5,71 Prozent bedeutet und somit auch als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit eine Gesamtnote von "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Stimmung für Amazon in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, wofür die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Daher erhält Amazon in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.

