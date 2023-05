Amazon: Analysten sehen hohes Kurspotenzial - Ziel bei 124,75 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Aktie von Amazon hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung gezeigt und am gestrigen Tag mit einem Plus von +4,44% abgeschlossen. Die Stimmung am Markt ist aktuell optimistisch.

Bankanalysten sind sich einig, dass das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 124,75 EUR liegt. Sollte diese Einschätzung zutreffen, hätte die Aktie ein Potenzial von +11,33%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Meinung. Von insgesamt 29 Analysten raten 16 zum Kauf der Aktie und drei halten sie für eine neutrale Anlage.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,49.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Mit einer positiven Kursentwicklung und einer Mehrheit optimistischer Bankanalysten zeigt Amazon vielversprechende Perspektiven auf dem Börsenmarkt.