Amazon: Analysten sehen großes Kurspotenzial

Die Amazon-Aktie wird derzeit von Bankanalysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 150,19 EUR, was einem Potenzial von +23,53% entspricht.

• Amazon legte gestern um +0,23% zu

• Das Guru-Rating bleibt bei 4,63

• 37 Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf

In den vergangenen fünf Handelstagen konnte Amazon ein Plus von +2,84% verzeichnen und auch gestern legte sie um weitere +0,23% zu. Die Stimmung am Markt ist daher aktuell relativ optimistisch.

37 derzeitige Analysteneinschätzungen sind “starker Kauf”, während 11 Experten das Rating “Kauf” vergeben und vier weitere eine neutrale Position (“halten”) einnehmen. Insgesamt bewerten somit rund +92,31% der Analysten die Aktie positiv.

