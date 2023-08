Amazon: Analysten sehen Potenzial - Kursziel 128,71 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Aktie von Amazon hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung hingelegt und sich um +3,52% gesteigert. Am gestrigen Tag konnte die Aktie nochmals um +1,11% zulegen. Die Stimmung am Finanzmarkt ist derzeit relativ optimistisch.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel für Amazon bei 128,71 EUR gesehen. Dies entspricht einem Kurspotenzial von +6,11%. Allerdings teilen nicht alle Bankanalysten diese Einschätzung nach der jüngsten positiven Trendentwicklung.

37 Analysten empfehlen einen starken Kauf der Aktie von Amazon und weitere 15 Analysten bewerten die Aktie als kaufenswert, jedoch eher zurückhaltend. Drei Experten geben ein Halten-Signal ab und nur einer bleibt pessimistisch mit dem Verkaufs-Rating.

Das Guru-Rating bleibt stabil bei 4,57.

