Amazon: Analysten sehen Potenzial - Kursziel 120,26 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Aktie von Amazon hat in den vergangenen fünf Handelstagen leicht an Wert verloren (-0,99%). Gestern konnte sie jedoch um +1,54% zulegen. Die Stimmung am Markt ist demnach optimistisch.

Bankanalysten schätzen das mittelfristige Potenzial der Amazon-Aktie auf 120,26 EUR ein. Das entspricht einem Kursrisiko für Investoren von -21,74%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung und einige sehen die Aktie weiterhin als starken Kauf (92,16%).

Das Guru-Rating bleibt mit einer Bewertung von 4,49 unverändert positiv. Insgesamt bewerten aktuell 30 Analysten die Amazon-Aktie als starken Kauf und weitere 29 geben eine Kaufempfehlung ab. Drei Experten halten sich neutral und nur einer rät zum Verkauf der Aktien.

Insgesamt lässt sich sagen: Das Potenzial für die Amazon-Aktie wird von vielen Bankanalysten als hoch...