Amazon: Analysten prognostizieren Kursziel von 158,76 EUR

Die Amazon-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel beträgt laut Expertenmeinungen 158,76 EUR – ein Potenzial für Investoren von rund +22,92%.

• Amazon notiert am 08.09.2023 mit einem Plus von +0,28%

• Aktueller Durchschnitt des Guru-Ratings bei 4,62

• Rund +92,45% der Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf

Gestern erreichte die Amazon-Aktie an der Börse ein Plus von +0,28%, was in einer wöchentlichen Bilanz einen neutralen Trend ergibt. Die Stimmung unter den Bankanalysten ist jedoch optimistisch: Laut Meinungsumfragen halten insgesamt +92,45% aller befragten Experten eine Empfehlung zum Kauf für angebracht.

Von den insgesamt 53 befragten Analysehäusern sehen aktuell 37 das Unternehmen als stark kaufenswert an und weitere zwölf sprechen eine Kaufempfehlung...