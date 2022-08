Amazon & Alibaba-Aktie: Nicht den Hauch einer Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Der Dienstag war für Amazon an der Nasdaq eher ernüchternd: Die Papiere des E-Commerce-Giganten aus den USA verloren fast ein Prozent und gingen bei rund 134 US-Dollar aus dem Handel in New York. Ganz anders Alibaba. Die Aktie des chinesischen Handelskonzerns verbesserte sich um gleich 2,5 Prozent auf 92,66 Dollar. Diese Entwicklung ist allerdings nur eine Momentaufnahme, im zurückliegenden Monat… Hier weiterlesen