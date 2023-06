Amazon: Aktienkurs unterbewertet – Kursziel von 124,95 EUR im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die gestrige Handelssitzung brachte für die Amazon-Aktie einen Verlust von -4,25%. So beträgt das Ergebnis der letzten fünf Handelstage insgesamt -1,25%, was auf pessimistische Stimmung am Markt hinweist.

Dennoch sind die Analysten anderer Meinung und sehen in der aktuellen Bewertung eine Unterbewertung. Im Durchschnitt rechnen sie mit einem mittelfristigen Kursziel bei 124,95 EUR. Sollte sich diese Prognose bewahrheiten, ergäbe sich ein Anstiegspotenzial von +10,30%.

Von den 29 aktuell befragten Analysten raten 16 zum Kauf der Amazon-Aktie und weitere drei Experten empfehlen Halten. Lediglich einer rät zum Verkauf.

Der Trend-Indikator “Guru-Rating” liegt weiterhin unverändert bei 4,49.

Zusammenfassend:

• Gestriger Verlust der Amazon-Aktie beträgt -4,25%

• Mittelfristiges Kursziel liegt laut Bankanalysten bei 124,95 EUR

•...