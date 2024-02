Amazon Aktie: Das wird teuer!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Amazon liegt bei 58,28, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Bei einer Ausweitung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage beträgt der RSI 39, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält Amazon in dieser Kategorie somit die Einstufung "Neutral".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Wochen standen vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 5 negative Signale und 0 positive Signale, was ebenfalls zu einer "Schlecht" Empfehlung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung bezogen auf die Aktie von Amazon als "Schlecht" und "Neutral" eingestuft werden. Insgesamt ergibt sich daher für diesen Faktor ebenfalls eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Dividendenrendite von Amazon beträgt derzeit 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,43 % als "Schlecht" eingestuft wird. Daher ergibt sich insgesamt eine negative Einschätzung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysefaktoren eine eher negative Gesamtbewertung der Aktie von Amazon.

