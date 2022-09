Amazon-Aktie: Das wird nicht einfach!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Finanztrends Video zu Amazon



mehr >

Die anhaltenden Sorgen rund um Inflation, Rezession und Co. sind längst nicht verschwunden. Sie scheinen aktuelle aber wieder etwas in den Hintergrund zu treten, was der Amazon-Aktie spürbaren Aufwind verleiht. In den letzten fünf Tagen ging es mit den Kursen um etwas mehr als sechs Prozent in die Höhe. Nach einer kleinen Phase der Korrektur scheint sich damit die Chance… Hier weiterlesen