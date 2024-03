Amazon Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI von Amazon liegt bei 45,01, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 39, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie von Amazon im vergangenen Jahr eine Rendite von 78,72 Prozent erzielt, was 80,13 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt 7,5 Prozent, und Amazon liegt aktuell 71,22 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt wird Amazon als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 59,5 liegt, was einem Abstand von 67 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 35,72 entspricht. Daher wird auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen.

Die Diskussionen rund um Amazon auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während auch überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Insgesamt wurden acht Handelssignale ermittelt, davon 5 Gut- und 3 Schlecht-Signale. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung.

Zusammenfassend ist die Aktie von Amazon sowohl in Bezug auf den RSI als auch auf die Anlegerstimmung als "Neutral" bzw. "Gut" einzustufen.

