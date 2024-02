Amazon Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die technische Analyse der Amazon-Aktie zeigt einen aktuellen Kurs von 167,08 USD, was einer Entfernung von +21,47 Prozent vom GD200 (137,55 USD) entspricht. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 156,86 USD, was einem Abstand von +6,52 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal eingestuft wird. Insgesamt wird der Kurs der Amazon-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung bei Amazon in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen beiden Wochen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 5 Schlecht-Signale und 0 Gut-Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Amazon mit einer Rendite von 78,72 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Amazon-Aktie liegt bei 58,28, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 39 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung eine Einschätzung als "Gut" im Branchenvergleich Aktienkurs und als "Neutral" im Relative Strength Index.

