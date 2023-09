Amazon-Aktie: Die wichtige Grenze, die es zu überwinden gilt!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Aktie von Amazon befindet sich gerade an einem entscheidenden Scheidepunkt. Sie notiert aktuell bei 138 US-Dollar und liegt damit nur knapp unter dem Jahreshoch. Eine genauere Analyse zeigt jedoch, dass dieses Niveau nicht einfach nur ein Kursziel ist, sondern auch als Schlüsselschwelle für weitere Preissteigerungen fungiert. Das Volumenprofil deutet darauf hin, dass die nächste signifikante Zone ab 150 US-Dollar beginnt. Dies stellt eine Herausforderung für die Bullen dar: Um den Kurs in den nächsten Handelsbereich zu bewegen, wäre ein erheblicher Aufwärtstrend erforderlich. Zudem könnte die seit August andauernde Korrekturphase der Amazon-Aktie weitergehen, was potenzielle Investoren zur Wachsamkeit auffordert.

Rechtliche Hürden könnten Fallstricke für die Amazon-Aktie darstellen

Neben den technischen Indikatoren...