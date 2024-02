Amazon Aktie: Das war nur der Anfang!

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen hauptsächlich eine negative Stimmung unter den Anlegern. Das Stimmungsbarometer zeigte an 13 Tagen rote Signale, was auf fehlende positive Diskussionen hindeutet. An einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Die Unterhaltungen der Anleger konzentrierten sich vermehrt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Amazon. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Es gab 5 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 2 "Gut"-Signalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.

In den letzten Wochen nahmen positive Kommentare über Amazon in den sozialen Medien zu. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte positive Signale, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führte. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Amazon wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Der aktuelle Wert für Amazon beträgt 27,56, was als überverkauft eingestuft wird. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Gut". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 32, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI die Einstufung "Gut".

Der gleitende Durchschnittskurs der Amazon beläuft sich mittlerweile auf 138,56 USD, während der aktuelle Kurs bei 174,99 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +26,29 Prozent, was zur Bewertung "Gut" führt. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 158,42 USD, was einen Abstand von +10,46 Prozent bedeutet und ebenfalls ein "Gut" ergibt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.

