Amazon Aktie: Das war nur der Anfang!

Die Amazon-Aktie erhält laut langfristiger Meinung von Analysten die Einschätzung "Gut". Von insgesamt 34 Bewertungen sind 33 positiv, eine neutral und keine negativ. Auch die Analyse der letzten Monate ergab eine positive Tendenz mit 1 Gut-Bewertung und keiner Neutral- oder Schlecht-Einstufung. Das Kursziel der Analysten liegt bei 148,61 USD, was eine leichte negative Performance von -0,15 Prozent bedeutet, da die Aktie derzeit bei 148,84 USD gehandelt wird. Insgesamt wird die Aktie von den Analysten positiv bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) bewertet die Amazon-Aktie als neutral. Der RSI7 beträgt 33,02 und der RSI25 liegt bei 41,96, was beide zu einer Neutral-Einstufung führt. Somit ergibt sich beim RSI ein Gesamtranking von "Neutral".

In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit eine Zunahme negativer Kommentare über Amazon beobachtet, was zu einer schlechten Bewertung der Aktie durch die Marktexperten führt. Die Intensität der Diskussionen über Amazon war jedoch im normalen Bereich, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie aufgrund der sentimentalen und Buzz-Analyse als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist hingegen überwiegend positiv. Die Auswertung der Meinungen und Themen der vergangenen beiden Wochen ergab insgesamt eine positive Tendenz, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Auch die Analyse der Handelssignale aus den sozialen Medien ergab mehrheitlich positive Signale, was die Einschätzung der Anleger als "Gut" bestätigt. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Anleger-Stimmung und eine "Gut" Empfehlung für die Amazon-Aktie.

