Amazon-Aktie und iRobot-Aktie: Nächstes Geschäftsfeld Datenanalyse?

Der Amazon (WKN: 906866)-Konzern dominiert bereits den Onlinehandel und das Cloudgeschäft. Doch er dringt nach und nach auch in viele weitere Wirtschaftsbereiche vor. Noch im Juli 2022 gab er die Übernahme der Klinikkette One Medical für 3,9 Mrd. US-Dollar bekannt.

Amazon übernimmt iRobot

Nun möchte er auch den Haushaltsroboter-Hersteller iRobot (WKN: A0F5CC) für 1,7 Mrd. US-Dollar kaufen. Verbraucherroboter werden immer beliebter, da sie den Menschen viel Arbeit abnehmen und somit Zeit einsparen. So verkauft iRobot beispielsweise den Roomba-Staubsauger.

„Wir wissen, dass es wichtig ist, Zeit zu sparen, und dass Hausarbeiten wertvolle Zeit kosten, die man besser mit Dingen verbringen könnte, die die Kunden lieben. Über viele Jahre hinweg hat das iRobot-Team bewiesen, dass es in der Lage ist, die Art und Weise, wie Menschen putzen, neu zu erfinden – mit Produkten, die unglaublich praktisch und einfallsreich sind. Die Kunden lieben iRobot-Produkte – und ich freue mich darauf, mit dem iRobot-Team zusammenzuarbeiten, um das Leben der Kunden einfacher und angenehmer zu gestalten“, so der Amazon-Devices-Leiter Dave Limp.

iRobot verlor zuletzt Umsatz und verbuchte Verluste. Die Aktie fiel, sodass Amazon nun einen ansonsten starken Wachstumswert günstig erwerben kann. Roboter übernehmen in der Industrie, aber auch im Privatleben immer mehr Aufgaben. Der Markt wird deshalb auch in den kommenden zehn Jahren stark wachsen.

Amazon komplettiert sein Heimgeräte-Angebot

Amazon will mit iRobot seine Palette an intelligenten Heimgeräten erweitern. Dazu gehören beispielsweise schon der Sprachassistent Alexa, der Roboter Astro und Ring-Sicherheitskameras. Im Markt der Verbraucherroboter war Amazon bisher nur mäßig vertreten. Mit der iRobot-Übernahme stärkt der Konzern seine Marktstellung nun deutlich.

iRobot betreibt bereits seine Robotik-Plattform in der Amazon-Cloud. Nun könnte der Konzern alle seine bisherigen Heimanwendungen mit dem iRobot-Staubsauger-Robotern kombinieren.

Kritische Stimmen

Für viele Menschen stellen intelligente Heimgeräte nützliche Produkte dar. Doch es gibt auch Kritik.

So baut Amazon in einem weiteren Markt eine starke Marktstellung auf. Zudem sammeln die Geräte sehr viele Daten, die Nutzer bei Kenntnis wahrscheinlich nicht preisgeben würden. Der Roomba-Roboter kartiert beispielsweise den Innenraum von Wohnungen. Über Alexa ist das Aufzeichnen von Gesprächen möglich und Ring-Sicherheitskameras liefern passende Bilder. Stammen dazu noch alle Geräte von einem Hersteller, droht die Komplettüberwachung, so die Befürchtungen der Kritiker.

Kritisch sind die Geräte für sich genommen nicht. Doch sobald sie mit dem Internet verbunden sind, ist ein Missbrauch nicht mehr ausgeschlossen.

Für Amazon sind Daten sehr wertvoll, da das Unternehmen so seine Produkte noch besser auf die Kunden abstimmen kann. Doch oft bleiben die Informationen nicht im Konzern, wie das Beispiel Facebook zeigt. Wir dürfen also gespannt sein, wie die Wettbewerbsbehörden entscheiden.

Für Amazon und die Aktie wäre die Übernahme positiv, da der Konzern in einem weiteren Markt eine gute Marktstellung erobert.

Der Artikel Amazon-Aktie und iRobot-Aktie: Nächstes Geschäftsfeld Datenanalyse? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Christof Welzel besitzt keine der erwähnten Aktien. John Mackey, CEO von Amazon-Tochter Whole Foods Market, sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon und iRobot.

Motley Fool Deutschland 2022