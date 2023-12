Amazon Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Der Aktienkurs von Amazon hat im vergangenen Jahr eine bemerkenswerte Rendite von 56,2 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Zyklische Konsumgüter" liegt Amazon mit einem Plus von 60,61 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von -4,41 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt -16,96 Prozent, wobei Amazon aktuell um 73,16 Prozent darüber liegt. Angesichts dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt auch das Sentiment eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung sind hierbei entscheidende Kriterien. Amazon zeigt interessante Ausprägungen in dieser Analyse. Die Diskussionsintensität ist stark angestiegen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Zusätzlich hat sich die Rate der Stimmungsänderung positiv entwickelt, was erneut zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ebenfalls Aufschluss über die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Amazon. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Die Redaktion kommt somit zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zudem lassen sich neun Gut- und kein Schlecht-Signal auf dieser Ebene ermitteln, was insgesamt zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt.

In fundamentalen Aspekten betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 69,12, was 88 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Internet & Katalog Einzelhandel) von 36 liegt. Daraus ergibt sich, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Sollten Amazon Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Amazon jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Amazon-Analyse.

Amazon: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...