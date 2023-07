Amazon: Aktie nicht richtig bewertet - Kursziel 126,35 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Analysten sind der Meinung, dass die Amazon-Aktie aktuell unterbewertet ist. Ihr wahres Kurspotenzial liegt bei +6,79% zum aktuellen Preis.

• Am 18.07.2023 verzeichnete Amazon eine Entwicklung von -0,55%

• Das mittelfristige Kursziel von Amazon beträgt 126,35 EUR

• Das Guru-Rating für Amazon bleibt unverändert bei 4,57

Am gestrigen Handelstag fiel der Wert von Amazons Aktien um -0,55%. Dies summierte sich in den letzten fünf Tagen auf einem positiven Trend mit +1,55%. Es scheint also momentan relativ optimistisch zu sein.

Es stellt sich jedoch die Frage: Hätten die Analysten in den Bankhäusern diese Entwicklung erwartet? Die eindeutige Antwort lautet ja!

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel für die Amazon-Aktie auf einen Wert von 126,35 EUR geschätzt. Durchschnittlich sehen Bankanalysten somit ein Potential zur...