Amazon Aktie: Der nächste große Wurf!

Die technische Analyse zeigt, dass die Amazon-Aktie sowohl in einem längerfristigen als auch in einem kurzfristigen Aufwärtstrend liegt. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 124,48 USD, während der letzte Schlusskurs bei 148,84 USD liegt, was einer Abweichung von +19,57 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 138,01 USD liegt unter dem letzten Schlusskurs (+7,85 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Amazon-Aktie daher auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche hat Amazon in den letzten 12 Monaten eine überdurchschnittliche Performance von 69,55 Prozent erzielt, während der Durchschnitt der Branche bei -17,22 Prozent liegt. Dies bedeutet eine Outperformance von +86,77 Prozent. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt Amazon mit einer Rendite von 74,21 Prozent über dem Durchschnitt von -4,65 Prozent. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment in den sozialen Medien zeigt eine Zunahme negativer Kommentare über Amazon in den letzten Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Obwohl die Intensität der Beiträge zu Amazon im Durchschnitt liegt, erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating aufgrund des negativen Stimmungsbarometers der Marktteilnehmer.

Fundamental gesehen weist die Amazon-Aktie ein relativ hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 69,3 auf, was 92 Prozent über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie als "teuer" eingestuft und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Schlecht"-Rating.

