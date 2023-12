Amazon Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Das Unternehmen Amazon wird auf verschiedenen Ebenen analysiert, um eine Einschätzung zur Aktie zu erhalten. Neben harten Faktoren wie Umsatz und Gewinn spielen auch weiche Faktoren wie die Kommunikation im Netz eine Rolle. In den vergangenen Monaten hat sich gezeigt, dass die Diskussionsintensität zur Amazon-Aktie durchschnittlich war, was zu einer neutralen Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war hingegen positiv, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führte.

Die Analysten bewerten Amazon insgesamt als gut, da die meisten Empfehlungen positiv ausfielen. Auch das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 151 USD, was einer neutralen Bewertung entspricht. Insgesamt ergibt sich also eine gute Einschätzung für die Amazon-Aktie.

Die Stimmung der Anleger zeigt sich jedoch weniger positiv. In den sozialen Medien überwiegen in den letzten Wochen die negativen Meinungen über das Unternehmen. Auch die Anzahl der Schlecht-Signale zeigt, dass die Anlegerstimmung eher negativ ist. Insgesamt wird die Aktie von Amazon daher als schlecht bewertet.

Die technische Analyse mittels des Relative-Stärke-Index zeigt, dass die Amazon-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Einschätzungen zur Amazon-Aktie gemischt ausfallen. Analysten bewerten sie als gut, während die Anlegerstimmung eher negativ ist. Die technische Analyse zeigt jedoch neutrale Signale. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Amazon-Aktie in Zukunft entwickeln wird.

