Amazon Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die Anlegerstimmung gegenüber Amazon war in den letzten Tagen grundsätzlich positiv, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab sieben positive und ein negatives Handelstage, während an sechs Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Amazon daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufssignale führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Amazon von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenpolitik beträgt die Dividendenrendite 0 Prozent in Relation zum aktuellen Kursniveau, was 3,42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Internet & Katalog Einzelhandel, 3,42) liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik von Amazon daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +18,51 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Amazon-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 131,08 USD mit dem aktuellen Kurs (155,34 USD) vergleicht. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,66 Prozent). In diesem Fall ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 73,03 und liegt damit 95 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Internet & Katalog Einzelhandel) von 37. Die Aktie ist somit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.

